Пожизненное заключение запросили по делу порезанных россиянки и ее маленьких детей

В Марий Эл запросили пожизненное за убийство из ревности женщины и двух ее детей

В Марий Эл гособвинение запросило пожизненное заключение 36-летнему обвиняемому в расправе над женщиной и двумя ее маленькими детьми. Об этом сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов республики.

Мужчине вменяется часть 2 статьи 105 («Убийство двух или более лиц, включая малолетнего») УК РФ. Он признал вину, но пояснил, что не хотел лишать своих жертв жизни. Оглашение приговора состоится 21 октября.

По версии следствия, в январе в городе Звенигово обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения из ревности нанес 29-летней сожительнице пять ножевых ранений в грудь. После этого он по два раза ударил ножом ее семилетнего сына и трехлетнюю дочь, которые видели, как расправляются с их матерью. Ранения оказались несовместимы с жизнью. Мужчина также взял из кармана сожительницы 50 тысяч рублей, ее телефон и с него перевел себе еще 35 тысяч рублей.

В тот же день он был задержан.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд взял под стражу участника кровавого стамбульского преступления.

