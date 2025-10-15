Культура
11:07, 15 октября 2025

Пригожин рассказал о лечении голоданием

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что от проблем со здоровьем помогает голодовка
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александра Погиба / NEWS.ru / Globallookpress.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что голодовка помогает справиться с проблемами со здоровьем. Его цитирует Пятый канал.

Медиаменеджер подчеркнул, что «терпеть не может» таблетки. «У вас есть шанс всегда вовремя обратить внимание на проблему. От проблем бежать нельзя. Проблему надо решать. То же самое и со здоровьем. <…> Голодовка помогает», — отметил Пригожин.

Ранее Иосиф Пригожин потерял сознание на съемках интервью для канала главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. Во время записи ролика у него поднялось давление. Продюсер подчеркнул, что у него нет проблем со здоровьем, и раньше подобные вещи его не беспокоили. После съемок медиаменеджер прошел обследование.

