Путин подписал закон о сроке действия результатов школьных олимпиад

Путин исключил период службы на СВО из срока действия итогов школьных олимпиад

Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий период службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) из срока действия результатов школьных олимпиад. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Результаты школьных олимпиад действительны в год их проведения, а также в последующие четыре года. Закон исключает из этого срока периоды срочной службы в армии, службы по мобилизации и контракту, а также участие в отражении вторжения или провокаций на государственной границе.

Ранее Путин продлил для участников СВО срок действия результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ).