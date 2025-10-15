Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:11, 15 октября 2025Россия

Путин принял участие в церемонии открытия новых участков дорог

Путин участвует в церемонии открытия дорог в Татарстане и Карелии и моста в ХМАО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в формате видеосвязи принял участие в открытии дорог в Татарстане и Карелии, а также моста в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщило ТАСС.

В частности, в ХМАО открывают мостовой переход через реку Обь, расположенный возле Сургута. Этот мост станет уже вторым на этом участке, что позволит улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами и вывести транзитные потоки из города.

В свою очередь в Татарстане вводят в эксплуатацию обход села Сокуры на трассе Р-239 КазаньОренбург. Новый участок разгрузит движение в сторону дороги М-12 «Восток» и международного аэропорта Казани.

Также в Карелии завершили капитальный ремонт дороги А-215 Лодейное Поле — Брин-Наволок. Обновление улучшит транспортное сообщение Петрозаводска с соседними регионами.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года на региональных дорогах Подмосковья появилось более 100 новых остановок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывших бойцов «Азова» начали задерживать на Украине. Их обвиняют в похищении людей во время мобилизации

    Путин подписал закон об усилении ответственности иностранных агентов

    Москвичам пообещали потепление

    В Раде заявили о двукратном росте дезертиров

    Лавров раскритиковал Рютте и других западных политиков за слова о силе России

    Россиянам назвали способ вернуть часть денег на «Госуслугах» при покупке жилья

    В российском городе кипятком затопило жилой дом

    Лавров рассказал об отношениях России с США, Украиной и ЕС

    Нападающий «Реала» отпраздновал день рождения и попал под суд

    Путин принял участие в церемонии открытия новых участков дорог

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости