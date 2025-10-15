Путин принял участие в церемонии открытия новых участков дорог

Путин участвует в церемонии открытия дорог в Татарстане и Карелии и моста в ХМАО

Президент России Владимир Путин в формате видеосвязи принял участие в открытии дорог в Татарстане и Карелии, а также моста в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщило ТАСС.

В частности, в ХМАО открывают мостовой переход через реку Обь, расположенный возле Сургута. Этот мост станет уже вторым на этом участке, что позволит улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами и вывести транзитные потоки из города.

В свою очередь в Татарстане вводят в эксплуатацию обход села Сокуры на трассе Р-239 Казань — Оренбург. Новый участок разгрузит движение в сторону дороги М-12 «Восток» и международного аэропорта Казани.

Также в Карелии завершили капитальный ремонт дороги А-215 Лодейное Поле — Брин-Наволок. Обновление улучшит транспортное сообщение Петрозаводска с соседними регионами.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года на региональных дорогах Подмосковья появилось более 100 новых остановок.