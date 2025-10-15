В Подмосковье появилась сотня новых остановок

В Подмосковье появилось более 100 новых остановок

С начала 2025 года на региональных дорогах Подмосковья появилось более 100 новых остановок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Обустройство коснулось 25 городских и муниципальных округов. При этом больше всего работ было проведено в деревнях и селах, где установили разные типы павильонов, в том числе обновленные павильоны из перфорированной металлической панели с металлическим каркасом и боковыми ударопрочными стеклами с обеих сторон.

Всего дорожники построили 110 остановок. В частности, работы прошли в Клину, Серпухове, Раменском, Богородском и других округах. Обустройство выполнялось в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось, что на западе столицы появится новая платная дорога — 18,6-километровая трасса, которая соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово.