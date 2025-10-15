Раскрыт страх Европы перед встречей Трампа с Зеленским

Меркурис: Евросоюз боится, что Трамп блефует, обещая Украине ракеты Tomahawk

Европейские политики боятся, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп блефует, обещая поставить Украине ракеты Tomahawk. Об этом в эфире YouTube-канала рассказал британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

По его словам, европейцы видят, что американский лидер привык много говорить, и сомневаются, что он передаст Киеву Tomahawk, однако все равно пытаются повлиять на него, чтобы «спасти» украинского президента Владимира Зеленского.

Меркурис добавил, что европейские политики не доверяют Трампу из-за его постоянной смены позиции по Украине, но у них нет выбора, поскольку без Вашингтона помогать Киеву бессмысленно. «Европейцы пытаются цепляться за какие-то высказывания Трампа, давить на него, потому что альтернатива этим действиям — тянуть Киев на себе, что просто бессмысленно», — резюмировал эксперт.

Ранее Трамп сообщил, что Зеленский на встрече в пятницу попросит его о поставках ракет Tomahawk. «В пятницу ко мне приезжает президент. И я знаю, что он скажет... Он хотел бы получить Tomahawk», — рассказал американский лидер.