Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:23, 15 октября 2025Мир

Раскрыт страх Европы перед встречей Трампа с Зеленским

Меркурис: Евросоюз боится, что Трамп блефует, обещая Украине ракеты Tomahawk
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Европейские политики боятся, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп блефует, обещая поставить Украине ракеты Tomahawk. Об этом в эфире YouTube-канала рассказал британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

По его словам, европейцы видят, что американский лидер привык много говорить, и сомневаются, что он передаст Киеву Tomahawk, однако все равно пытаются повлиять на него, чтобы «спасти» украинского президента Владимира Зеленского.

Меркурис добавил, что европейские политики не доверяют Трампу из-за его постоянной смены позиции по Украине, но у них нет выбора, поскольку без Вашингтона помогать Киеву бессмысленно. «Европейцы пытаются цепляться за какие-то высказывания Трампа, давить на него, потому что альтернатива этим действиям — тянуть Киев на себе, что просто бессмысленно», — резюмировал эксперт.

Ранее Трамп сообщил, что Зеленский на встрече в пятницу попросит его о поставках ракет Tomahawk. «В пятницу ко мне приезжает президент. И я знаю, что он скажет... Он хотел бы получить Tomahawk», — рассказал американский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выходят все». Трамп помечтал о новых пошлинах и конце БРИКС

    В Германии раскрыли проблему Зеленского перед встречей с Трампом

    Россиянам назвали вредные для здоровья свойства борща

    Лечебное растение показало защитный эффект от старения мозга

    Раскрыт страх Европы перед встречей Трампа с Зеленским

    Россиянам рассказали о полезных продуктах для здоровья глаз

    Россиян призвали не ждать тепла

    Российский посол передал конгрессвумен документы об убийстве Кеннеди

    На пляж вынесло человеческую ногу

    Парень почесался во время готовки и испытал «самую невыносимую боль в жизни»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости