Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:44, 15 октября 2025Мир

Раскрыт военный план ЕС против России

Bloomberg: ЕС вдвое увеличит оборонные закупки для сдерживания России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Страны Европейского союза (ЕС) вдвое увеличат оборонные закупки в рамках плана по перевооружению для стратегического сдерживания России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на поступивший в распоряжение редакции документ.

«План предполагает, что к концу 2027 года 40 процентов оборонных закупок ЕС будут осуществляться совместно, что более чем вдвое превышает нынешний показатель», — указывают авторы материала.

Ранее научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Россия должна сдержанно реагировать на нынешние рассуждения и действия лидеров ЕС об укреплении европейской обороноспособности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

    Королева приехала в постсоветскую страну

    Женщина отправилась на отдых в небольшое поселение в Европе и наткнулась на тело мальчика

    Избитая топором модель высказалась об угрозах экс-министра Подмосковья

    Влияние возможного отключения Visa и Mastercard на пенсионеров оценили

    Россиянам назвали способ заработать десятки тысяч рублей в соцсетях

    Лавров прокомментировал желание Трампа поговорить с Путиным

    В России допустили удары по суверенной территории США в случае атак Tomahawk

    Лавров оценил значение встречи Путина и Трампа

    Раскрыта невероятная польза фиолетовых продуктов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости