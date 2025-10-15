Раскрыт военный план ЕС против России

Bloomberg: ЕС вдвое увеличит оборонные закупки для сдерживания России

Страны Европейского союза (ЕС) вдвое увеличат оборонные закупки в рамках плана по перевооружению для стратегического сдерживания России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на поступивший в распоряжение редакции документ.

«План предполагает, что к концу 2027 года 40 процентов оборонных закупок ЕС будут осуществляться совместно, что более чем вдвое превышает нынешний показатель», — указывают авторы материала.

Ранее научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Россия должна сдержанно реагировать на нынешние рассуждения и действия лидеров ЕС об укреплении европейской обороноспособности.