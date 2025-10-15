Наука и техника
Раскрыта невероятная польза фиолетовых продуктов

Nutrients: Фиолетовые овощи и фрукты улучшают восстановление организма
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Ученые из Университета Николая Коперника в Польше выяснили, что фиолетовые овощи и фрукты, такие как черника, черная смородина, пурпурный батат и краснокочанная капуста — способны заметно улучшать восстановление организма после физических нагрузок и защищать клетки от старения. Все дело в антоцианах — природных пигментах, придающих растениям характерный цвет. Как показано в журнале Nutrients, эти соединения активируют антиоксидантные механизмы, уменьшают воспаление и поддерживают работу сердца и сосудов.

Исследователи отмечают, что антоцианы воздействуют на ключевые клеточные пути, включая Nrf2 и NF-κB, помогая организму справляться с окислительным стрессом — основной причиной усталости, воспалений и повреждения тканей после интенсивных тренировок. Люди, регулярно употребляющие продукты с высоким содержанием антоцианов, демонстрируют более быструю адаптацию к физическим нагрузкам и устойчивость к хроническим заболеваниям.

При этом усваиваются такие соединения не полностью — около 2 процентов поступивших с пищей антоцианов действительно достигают клеток. Ученые ищут способы повысить их эффективность: разрабатывают микрокапсулированные и наноэмульсионные формы, а также рекомендуют сочетать «фиолетовые продукты» с витамином С, который улучшает их усвоение.

Авторы исследования подчеркивают, что регулярное включение фиолетовых овощей и ягод в рацион может стать простым и безопасным способом укрепить здоровье, повысить выносливость и замедлить процессы старения.

Ранее ученые перечислили продукты, способные облегчить хронические запоры.

