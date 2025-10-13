Наука и техника
Названы помогающие при хронических запорах продукты

N&M: Киви и ржаной хлеб облегчают симптомы хронического запора
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: niroworld / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Королевского колледжа Лондона опубликовали первые в мире доказательные диетические рекомендации для людей, страдающих хроническими запорами. Согласно их выводам, киви, ржаной хлеб и минеральная вода с высоким содержанием солей способны заметно облегчить симптомы заболевания. Работа представлена в Neurogastroenterology & Motility (N&M).

Эффективными также признаны добавки с шелухой подорожника (псиллиумом), отдельные штаммы пробиотиков и оксид магния. Эти средства улучшали частоту и консистенцию стула и повышали общее самочувствие. В то же время, как показал анализ более 75 клинических исследований, распространенные рекомендации — «есть больше клетчатки» — не имеют убедительных доказательств эффективности.

Авторы работы отмечают, что новые рекомендации помогут врачам и пациентам лучше подбирать питание и даже самостоятельно контролировать симптомы без постоянного приема лекарств.

Ранее специалисты сообщили, что ежедневное употребление двух золотистых киви улучшает настроение и снижает уровень стресса.

