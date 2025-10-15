Раскрыты подробности о госпитализированном после увольнения с матом чиновнике из России

РИА Новости: Полномочия уволенного чиновника Жидкова истекают в октябре

Раскрыты подробности о госпитализированном после увольнения с матом экс-главе Кинельского района Самарской области Юрии Жидкове. Об этом сообщает РИА Новости.

14 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обматерил чиновника и отправил его в отставку. Причиной бурной реакции руководителя региона стало то, что Федорищев увидел камень с разбитой мемориальной табличкой, посвященной героям Великой Отечественной войны. После этого Жидков попал в больницу.

Агентство выяснило, что полномочия Жидкова истекают в конце октября. Такой вывод был сделан исходя из даты его избрания 29 октября 2020 года и пятилетнего срока его полномочий.

Тем временем скандальное увольнение мужа прокомментировала жена Юрия Жидкова. Она сочла увольнение супруга несправедливым и подтвердила его госпитализацию. Вместе с тем Наталья Жидкова заверила, что семья справится со сложившейся ситуацией.