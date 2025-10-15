Размер госдолга США к 2030 году предсказали

МВФ: К 2030 году государственный долг США вырастет до 143,4 % ВВП

Международный валютный фонд (МВФ) предсказал, как вырастет государственный долг США в ближайшие годы. Соответствующий прогноз опубликован в «Бюджетном вестнике», подготовленном экспертами этой международной организации.

Предполагается, что в 2025 году соответствующий показатель достигнет 125 процентов ВВП. В 2026 году он поднимется до 128,7 процента, в 2027 году — до 132,7 процента, в 2028 году — до 136,6 процента, а в 2029 году — до 140,1 процента. Что касается 2030 года, то к тому моменту госдолг США составит 143,4 процента к ВВП.

В первых числах октября государственный долг США всего за два дня вырос на рекордные 358 миллиардов долларов.

В 2025-м финансовом году государственный долг США вырос на 2,2 триллиона долларов. Соответствующий показатель растет четвертый год подряд на более чем два триллиона долларов. В 2021 году он увеличился на полтора триллиона.