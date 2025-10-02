Государственный долг США вырос до нового рекорда

Минфин США: В 2025 финансовом году госдолг достиг 37,6 триллиона долларов

В 2025 финансовом году государственный долг Соединенных Штатов вырос на 2,2 триллиона долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистику минфина США.

Отмечается, что госдолг этой страны растет четвертый год подряд на более чем два триллиона долларов. До этого, в 2021 году, он увеличился на полтора триллиона. А самый большой скачок фиксировался в 2020 году, когда госдолг прибавил сразу 4,2 триллиона.

В середине января этого года госдолг США достиг отметки в 36,174 триллиона долларов. За год он увеличился на семь процентов, или на 2,4 триллиона долларов.

В прошлом году государственный долг США вырос на сумму, в восемь раз превышающую суверенную задолженность России. В декабре того же года контрольно-бюджетное управление США призвало Конгресс немедленно отменить законодательно установленный потолок государственного долга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительства.