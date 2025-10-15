Россиян предупредили о наказании за бардак в квартире

Депутат ГД Гаврилов: За бардак в квартире можно лишиться жилья

За бардак в квартире есть риск лишиться жилья. Об этом россиян предупредил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) в беседе с «Российской газетой».

По словам эксперта, закон позволяет собственникам распоряжаться имуществом по собственному усмотрению, пока это не нарушает права и интересы других людей. При этом крайне захламленные квартиры создают риск для здоровья и безопасности соседей.

«Возникают риски возгорания, антисанитария, запах, насекомые и грызуны. Все это уже не личное дело владельца. На практике такие ситуации подпадают под несколько статей сразу: нарушение санитарных правил, требований пожарной безопасности, правил пользования жилыми помещениями и норм Жилищного кодекса», — объяснил Гаврилов.

Он добавил, что в таких случаях Роспотребнадзор вправе проверить квартиру и вынести предписание, МЧС — зафиксировать нарушение противопожарного режима, а управляющая компания и жилищная инспекция — составить акты и направить материалы в суд, если собственник откажется исправлять ситуацию добровольно. По итогу квартиру могут продать с публичных торгов, а бывшему владельцу выплатить вырученные средства за вычетом расходов.

Гаврилов отметил, что случаи крайнего захламления жилья встречаются все чаще. Подобные ситуации особенно распространены в больших городах, жители которых склонны проводить много времени в одиночестве.

Ранее жительница многоквартирного дома в Воронеже развела в квартире тараканов и попала под суд. Ее обязали провести уборку в жилье.