Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

Роструд: С 27 октября по 1 ноября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в конце октября. Об этом рассказали ТАСС в Роструде.

Первая в 2025 году шестидневная неделя начнется 27 октября и продлится до 1 ноября включительно. Это связано с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. После длинной рабочей недели россиян ожидают три выходных дня в связи с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.

Затем ожидается сокращенная трехдневная рабочая неделя с 5 по 7 ноября.

Ранее сообщалось, что в 2026 году россиянам ни разу не придется работать шесть дней подряд. При этом длинные выходные останутся. В ноябре следующего года граждан России ждет один выходной — на День народного единства. Он выпадет на среду и разделит неделю пополам.