Забота о себе
11:31, 15 октября 2025Забота о себе

Россиянам объяснили порядок действий при повреждении родинки

Врач Антонова: При повреждении родинки кожу необходимо обработать перекисью
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Дерматолог Ольга Антонова заявила, что научные исследования не подтвердили прямую связь между повреждением родинки и развитием меланомы. В своем Telegram-канале она объяснила россиянам порядок действий при травматизации невуса.

«Обработайте травмированное место антисептиком. Используйте перекись водорода или хлоргексидин, чтобы предотвратить инфекцию», — посоветовала Антонова. Затем, по ее словам, необходимо защитить рану с помощью стерильной марлевой салфетки или бинта. Повязку нужно зафиксировать пластырем.

В первые дни после травмы стоит обратиться в больницу, продолжила врач. На приеме специалист обследует новообразование и скажет, его необходимо удалить или же можно просто наблюдать. Сама процедура удаления родинки является абсолютно безопасной и не провоцирует развитие рака кожи, подчеркнула Антонова.

Ранее дерматолог Монтсеррат Сальерас заявила, что лысым мужчинам тоже необходимо пользоваться шампунем. Также она посоветовала им приобрести солнцезащитный крем.

