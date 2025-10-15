Экономика
08:10, 15 октября 2025Экономика

Россияне в ноябре получат выплаты досрочно

«Известия»: Детские пособия в ноябре в России выплатят в первый день месяца
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В ноябре 2025 года в России из-за официальный праздничных дней изменится график перечисления детских пособий и пенсий. О досрочной выплате пишут «Известия».

В материале отмечается, что из-за празднования Дня народного единства и переноса выходных средства за октябрь граждане получат раньше.

Так, ряд пособий, среди которых детские выплаты и единое пособие беременным перечислят в первый же день месяца, хотя обычно это происходит третьего числа. 5 ноября можно будет получить ежемесячное пособие из материнского капитала, а 7 ноября — выплату работающим родителям детей до полутора лет, что также получат выплаты раньше срока, подчеркивают журналисты.

