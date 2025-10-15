Россиянин оформил завещание на судью с тайным умыслом

СК возбудил дело в отношении жителя Севастополя за оформление завещания на судью

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Севастополя, который оформил завещание на судью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Мужчина подозревается в воспрепятствовании осуществлению правосудия. По данным следствия, севастополец является директором фирмы, специализирующейся на аренде недвижимости. У него имеется спор в арбитражном суде и в ходе процесса он неоднократно заявлял отводы судье, но каждый раз получал отказ.

Тогда мужчина придумал схему, чтобы избавиться от судьи. С тайным умыслом он завещал представителю правосудия долю в основном капитале своей компании в размере одного процента. Следственные органы расценили его поступок как вмешательство в деятельность суда.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье водитель из Дмитрова попал под аналогичную статью после того, как в суде съел чек алкотестера — документ с результатами медосвидетельствования на алкоголь.