Россиянин отправился на СВО вслед за братом-командиром и был ранен

Житель Башкирии отправился на СВО вслед за братом и был ранен
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Житель Башкирии отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине вслед за братом и получил ранение. Его историю публикует «Башинформ».

Брат россиянина служит на фронте командиром подразделения. Вслед за ним мужчина подписал контракт с Минобороны, и в феврале 2024 года отправился на СВО рядовым-штурмовиком.

Спустя некоторое время после отправки на фронт россиянин был ранен. Сейчас он проходит реабилитацию, но позднее, с его слов, намерен вернуться на СВО.

Ранее сообщалось, что два брата-штурмовика Вооруженных сил России в зоне СВО с мешком взрывчатки одолели группу украинских солдат и заняли их позицию. Один из российских бойцов был ранен.

