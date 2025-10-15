Россиянкам назвали способ правильно проводить самообследование груди

UfaTime.ru: Проводить самостоятельный осмотр груди нужно ежемесячно

Онкологи городской клинической больницы №5 Уфы порекомендовали россиянкам проводить самообследование груди ежемесячно. Рекомендации врачей Уфы опубликовало издание UfaTime.ru.

Женщинам репродуктивного возраста онкологи посоветовали проводить осмотр каждый месяц на 6-12 день менструального цикла — спустя два-три дня после окончания менструации. При этом женщинам, у которых наступила менопаузы, медики порекомендовали выбрать для самообследования один и тот же день каждого месяца.

По словам врачей, начинать осмотр необходимо с визуальной оценки молочных желез: нужно встать перед зеркалом, убрать руки за голову и внимательно осмотреть грудь со всех сторон. Затем следует прощупать молочные железы, двигаясь от периферии к центру, а также область подмышечных лимфоузлов. В конце осмотра стоит проверить соски: слегка надавить на сосок, чтобы убедиться в отсутствии выделений.

Специалисты добавили, что женщинам старше 40 лет, помимо самоосмотра, также необходимо раз в год проходить маммографию в профилактических целях.

Ранее онколог Басир Бамматов рассказал о неочевидных симптомах рака желудка. Так, он призвал обратить внимание на повышенное слюноотделение.