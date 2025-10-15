Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:28, 15 октября 2025Забота о себе

Россиянкам назвали способ правильно проводить самообследование груди

UfaTime.ru: Проводить самостоятельный осмотр груди нужно ежемесячно
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rawpixel.com / Freepik

Онкологи городской клинической больницы №5 Уфы порекомендовали россиянкам проводить самообследование груди ежемесячно. Рекомендации врачей Уфы опубликовало издание UfaTime.ru.

Женщинам репродуктивного возраста онкологи посоветовали проводить осмотр каждый месяц на 6-12 день менструального цикла — спустя два-три дня после окончания менструации. При этом женщинам, у которых наступила менопаузы, медики порекомендовали выбрать для самообследования один и тот же день каждого месяца.

По словам врачей, начинать осмотр необходимо с визуальной оценки молочных желез: нужно встать перед зеркалом, убрать руки за голову и внимательно осмотреть грудь со всех сторон. Затем следует прощупать молочные железы, двигаясь от периферии к центру, а также область подмышечных лимфоузлов. В конце осмотра стоит проверить соски: слегка надавить на сосок, чтобы убедиться в отсутствии выделений.

Материалы по теме:
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023
Рак можно диагностировать на ранних стадиях. Кто помогает россиянам спасти свою жизнь?
Рак можно диагностировать на ранних стадиях.Кто помогает россиянам спасти свою жизнь?
11 ноября 2022

Специалисты добавили, что женщинам старше 40 лет, помимо самоосмотра, также необходимо раз в год проходить маммографию в профилактических целях.

Ранее онколог Басир Бамматов рассказал о неочевидных симптомах рака желудка. Так, он призвал обратить внимание на повышенное слюноотделение.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

    Россиянкам назвали способ правильно проводить самообследование груди

    Российский боец случайно наступил на голову спящего в кустах солдата ВСУ

    Неизвестные похитили из квартиры российского ученого сейф с элитными драгоценностями

    Путин завершил встречу с сирийским коллегой

    Министр войны США призвал НАТО перейти от слов к делу в вопросе Украины

    Российская актриса назвала Цукерберга и Байдена рептилоидами

    В России ответили на угрозы главы Минобороны Британии

    Наташа Королева раскрыла причину набора веса

    Страна БРИКС назвала условие двукратного увеличения закупок нефти у США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости