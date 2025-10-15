Россия
12:10, 15 октября 2025Россия

Российские войска заняли населенный пункт в Днепропетровской области

Минобороны заявило о взятии под контроль Алексеевки в Днепропетровской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска заняли новый населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Алексеевка в Днепропетровской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Восток».

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение четырем бригадам и двум штурмовым полкам украинских формирований в Запорожской и Днепропетровской областях.

Противник за сутки лишился до 290 бойцов, 2 БТР, боевой бронированной машины, 16 автомобилей, артиллерийского орудия и станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские войска «проламывают» оборону Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области

    Все новости