Российский боец рассказал о новом способе сдачи ВСУ в плен

РИА Новости: Военные ВСУ сдаются в плен под Купянском с помощью бота

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен под Купянском с помощью бота. О новом способе сдачи в плен рассказал командир группы БПЛА 1-ой гвардейской танковой армии с позывным Контора в интервью РИА Новости.

По его словам, для этого расчеты разбрасывают агитационные листовки над украинскими позициями. Их координаты озвучивают подразделения, занимающиеся «приемом заявок» со стороны ВСУ.

«Обратная связь имеется. В бот отписывают и там уже им дают все инструкции, куда идти и как сдаваться», — сообщил боец.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» оценил положение ВСУ в Купянске. «Положительный сценарий развития событий для ВСУ фактически исключен, независимо от попыток деблокировать город внешними силами», — указано в сообщении.