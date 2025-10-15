Российский военный бросил гранату в сослуживцев и расстрелял их из автомата

На Камчатке суд арестовал военного, бросившего гранату в сослуживцев

На Камчатке суд арестовал на два месяца военного, который стрелял в троих сослуживцев. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу Гарнизонного военного суда.

По данным ведомства, в пункте временной дислокации подозреваемый бросил боевую гранату в товарищей, а затем выстрелил в их сторону из автомата. Двоих военнослужащих спасти не удалось, третьего госпитализировали с ранением ног.

Нападавший сбежал с оружием, но его вскоре поймали. Во время задержания он выстрелил в сотрудника военной полиции.

