Российского рэпера внесли в базу данных «Миротворца»

Российский рэпер OG Buda попал в базу данных «Миротворца» за жест на интервью
Андрей Шеньшаков

Фото: @budaog

Российского рэпера Григория Ляхова, известного под псевдонимом OG Buda, добавили в базу данных украинского экстремистского портала «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает издание РИА Новости.

По данным ресурса, причиной внесения Ляхова в реестр послужила демонстрация артистом символа Z с помощью пальцев в одном из недавних интервью. О каком именно интервью идет речь, не уточняется.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году анонимными администраторами из Украины. В базу сайта заносятся люди, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. За последние годы список пополнили многие артисты из России и даже иностранцы, которые поддерживали политику РФ или просто комплиментарно отзывались о стране.

Ранее стало известно, что тяжелобольной актер Роман Попов, наиболее известный по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

