11:11, 1 сентября 2025Культура

Тяжелобольную звезду «Полицейского с Рублевки» внесли в «Миротворец»

Онкобольной актер Роман Попов попал в базу сайта «Миротворец»
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Роман Попов, наиболее известный по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По данным источника, борющийся с онкологическим заболеванием артист попал в базу 31 августа. Как указано на сайте, Попов был внесен в список из-за «покушения на территориальную целостность Украины». Поводом для обвинений стало интервью, в котором актер рассказал об опыте пребывания в зоне специальной военной операции (СВО).

Известно, что Роман Попов впервые столкнулся с раком головного мозга в 2018 году, а спустя год ему удалось достичь ремиссии. В 2025-м болезнь вернулась с осложнениями.

11 августа Попов сообщил, что ничего не видит правым глазом, а левым — совсем мало. Позже его жена Юлия уточнила, что на этот раз найдено несколько опухолевых «очагов», у актера диагностирована четвертая стадия рака. По словам супруги, у него отнимается левая сторона тела.

