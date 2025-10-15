Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:21, 15 октября 2025Россия

Самарский губернатор объяснил скандальное увольнение местного чиновника

Федорищев: Жидков не обращал внимания на проблемы Кинельского района
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Федорищев

Вячеслав Федорищев. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Глава Кинельского района Юрий Жидков не обращал внимания на существенные проблемы в социальных объектах муниципалитета. Так скандальное увольнение чиновника объяснил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в беседе с «Царьградом».

Ранее в сети распространилось видео, на котором глава региона с матом объявил Жидкову, что тот уволен. Это произошло после того, как Федорищев заметил на земле возле школы камень с табличкой о героях Великой Отечественной войны.

По словам губернатора, к отставке чиновника привела цепочка халатных решений и безразличия к людям. Федорищев объяснил, что посетил Дом культуры, объект жилищно-коммунального хозяйства, недавно отремонтированную школу — и везде, подчеркнул он, было заметно «пренебрежительное отношение к интересам жителей региона». «Ну, а уже знаменитый камень, который был для многих символом отношения к нашим ветеранам, к нашей Великой Победе, он стал всего лишь крайней точкой», — сказал глава Самарской области.

При этом он извинился за саму форму увольнения, ставшую поводом для скандала и общественного резонанса.

Сам Жидков сейчас находится в больнице, куда попал с гипертоническим кризом. При этом чиновник продолжает исполнять полномочия главы района согласно закону, по которому решение об отставке должны принимать депутаты представительного органа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве стали готовиться к эвакуации жителей

    Неожиданная категория россиян стала больше проводить времени в сети

    Средняя зарплата в Москве вырастет почти до 200 тысяч рублей

    Раскрыто возможное наказание российскому рэперу Macan за неявку в военкомат

    Внуку Калашникова вынесли приговор за расправу над российским баскетболистом

    Потери США из-за шатдауна измерили миллиардами долларов

    Жители российского региона сообщили о взрыве и столбе дыма в виде гриба

    30 китов из закрытого парка морских животных оказались под угрозой гибели

    В США нашли поводы для оптимизма в решении конфликта на Украине

    Лишенный гражданства Украины артист показал татуировку с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости