Самарский губернатор объяснил скандальное увольнение местного чиновника

Федорищев: Жидков не обращал внимания на проблемы Кинельского района

Глава Кинельского района Юрий Жидков не обращал внимания на существенные проблемы в социальных объектах муниципалитета. Так скандальное увольнение чиновника объяснил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в беседе с «Царьградом».

Ранее в сети распространилось видео, на котором глава региона с матом объявил Жидкову, что тот уволен. Это произошло после того, как Федорищев заметил на земле возле школы камень с табличкой о героях Великой Отечественной войны.

По словам губернатора, к отставке чиновника привела цепочка халатных решений и безразличия к людям. Федорищев объяснил, что посетил Дом культуры, объект жилищно-коммунального хозяйства, недавно отремонтированную школу — и везде, подчеркнул он, было заметно «пренебрежительное отношение к интересам жителей региона». «Ну, а уже знаменитый камень, который был для многих символом отношения к нашим ветеранам, к нашей Великой Победе, он стал всего лишь крайней точкой», — сказал глава Самарской области.

При этом он извинился за саму форму увольнения, ставшую поводом для скандала и общественного резонанса.

Сам Жидков сейчас находится в больнице, куда попал с гипертоническим кризом. При этом чиновник продолжает исполнять полномочия главы района согласно закону, по которому решение об отставке должны принимать депутаты представительного органа.