Саша Савельева опубликовала архивное фото с «Фабрики звезд»

Певица Саша Савельева опубликовала архивное фото с «Фабрики звезд»
Фото: @fabrika1tv

Экс-участница «Фабрики звезд — 1» российская певица Саша Савельева опубликовала архивное фото с упомянутого шоу. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя поп-исполнительница предстала на размещенном снимке с завитыми в кудри русыми волосами и ярким мейкапом. При этом звезда предстала в голубом наряде на бретелях.

На фото также были запечатлены певица Сати Казанова, участник группы «Корни» Павел Артемьев и другие артисты.

В сентябре экс-участница «Фабрики звезд» разместила видео без штанов. Саша Савельева предстала в видео в оголяющем ягодицы черном боди с широкими шифоновыми рукавами.

