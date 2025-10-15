Мир
15:04, 15 октября 2025Мир

Слова Трампа о БРИКС объяснили попыткой поощрить одну страну

Баширов: Слова Трампа о БРИКС могли быть попыткой поощрить Аргентину
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Политолог Марат Баширов объяснил возможную цель слов президента США Дональда Трампа о том, что страны-члены БРИКС якобы выходят из объединения. Его мнение приводит газета «Взгляд».

Баширов допустил, что тем самым Трамп лишь попытался поощрить президента Аргентины Хавьера Милея за то, что южноамериканская страна отказалась вступать в БРИКС. Однако, как напомнил политолог, отказ случился еще до возвращения Трампа в Белый дом.

Другой причиной может быть то, что президенту США могли сообщить о снижении активности сотрудничества некоторых стран организации. «Скажем, государство-член объединения хотело что-то закупить у другого, но притормозило процесс по своим причинам. Важно помнить, что Трамп не отличается точностью формулировок и любит приукрашивать», — указал Баширов.

Накануне Трамп заявил о якобы массовом выходе стран из БРИКС из-за его угроз ввести пошлины на всю продукцию из этих государств. «Я сказал: "Если вы хотите поиграть в эту игру, я собираюсь ввести пошлины на всю вашу продукцию, поставляемую в США". Они сказали — мы выходим из БРИКС. Все вышли из БРИКС. Они все выходят из БРИКС», — высказался Трамп, не приведя в пример конкретные страны.

