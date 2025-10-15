Стало известно о смерти годовалого ребенка после чаепития с родителями в российском городе

В Екатеринбурге годовалый ребенок не выжил после того, как почувствовал себя плохо на чаепитии с родителями. Об этом сообщила Baza в Telegram.
Как стало известно изданию, после двух глотков чая у ребенка началась рвота и он потерял сознание. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи не смогли его реанимировать.
Предварительно причиной смерти стало попадание жидкости в дыхательные пути.
Ранее стало известно о смерти годовалого мальчика из Чечни, упавшего в костер. Как выяснилось, ребенок играл с восьмилетним братом, когда рухнул в огонь.