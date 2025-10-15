Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:43, 15 октября 2025Россия

Стало известно о смерти годовалого ребенка после чаепития с родителями в российском городе

В Екатеринбурге годовалый ребенок почувствовал себя плохо после чая и не выжил
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Екатеринбурге годовалый ребенок не выжил после того, как почувствовал себя плохо на чаепитии с родителями. Об этом сообщила Baza в Telegram.

Как стало известно изданию, после двух глотков чая у ребенка началась рвота и он потерял сознание. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи не смогли его реанимировать.

Предварительно причиной смерти стало попадание жидкости в дыхательные пути.

Ранее стало известно о смерти годовалого мальчика из Чечни, упавшего в костер. Как выяснилось, ребенок играл с восьмилетним братом, когда рухнул в огонь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве стали готовиться к эвакуации жителей

    Неожиданная категория россиян стала больше проводить времени в сети

    Тренера осудили за получившую копьем в голову российскую школьницу

    Подскочил экспорт одного российского энергоносителя

    Средняя зарплата в Москве вырастет почти до 200 тысяч рублей

    Раскрыто возможное наказание российскому рэперу Macan за неявку в военкомат

    Внуку Калашникова вынесли приговор за расправу над российским баскетболистом

    Потери США из-за шатдауна измерили миллиардами долларов

    Жители российского региона сообщили о взрыве и столбе дыма в виде гриба

    30 китов из закрытого парка морских животных оказались под угрозой гибели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости