11:16, 15 октября 2025Россия

Стало известно о смерти участвовавшего в СВО офицера

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Крыму сообщили о смерти участвовавшего в специальной военной операции (СВО) офицера. Об этом проинформировал глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

Речь идет о старшем лейтенанте Евгении Щелободе. Уроженец Севастополя окончил школу и получил высшее образование в Крыму по специальности экономист. Контракт с Минобороны он заключил в 2024 году, после чего проходил службу в одном из мотострелковых подразделений.

Офицера не стало в бою за освобождение территории Донецкой народной республики, отметил Развожаев. «Вечная память», — написал он.

Ранее известие о смерти еще одного участвовавшего в СВО офицера пришло из Марий Эл. Им стал капитан Российских вооруженных сил Александр Терешин. Точных данных об обстоятельствах его смерти не приводилось.

    Все новости