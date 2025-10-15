Стало известно о смерти участвовавшего в СВО офицера

В Крыму сообщили о смерти участвовавшего в СВО офицера

В Крыму сообщили о смерти участвовавшего в специальной военной операции (СВО) офицера. Об этом проинформировал глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

Речь идет о старшем лейтенанте Евгении Щелободе. Уроженец Севастополя окончил школу и получил высшее образование в Крыму по специальности экономист. Контракт с Минобороны он заключил в 2024 году, после чего проходил службу в одном из мотострелковых подразделений.

Офицера не стало в бою за освобождение территории Донецкой народной республики, отметил Развожаев. «Вечная память», — написал он.

Ранее известие о смерти еще одного участвовавшего в СВО офицера пришло из Марий Эл. Им стал капитан Российских вооруженных сил Александр Терешин. Точных данных об обстоятельствах его смерти не приводилось.