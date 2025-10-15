Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:10, 15 октября 2025Россия

Священник РПЦ заявил о недопустимости пирсинга

Священник РПЦ Березин: Пирсинг противоречит Ветхому Завету
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Священник Русской православной церкви (РПЦ) Дмитрий Березин заявил о недопустимости пирсинга с точки зрения христианской религиозной догматики. Об этом настоятель храма Казанской иконы Божией Матери села Молоково Видновского округа Московской области рассказал журналистам «Абзаца», его слова приводятся в Telegram-канале издания.

Свою позицию Березин объяснил положениями Ветхого Завета. По его словам, христианское Священное писание устанавливает прямой запрет на татуировки и «прокалывание себя», связывая это с языческими практиками.

При этом священник указал, что приходить в церковь с проколотыми ушами можно. Однако воцерковленным людям лучше избавиться от проколов на теле, резюмировал он.

Ранее епископ РПЦ Питирим (Творогов) назвал «самый массовый грех на матушке-Руси». По его мнению, таким грехом является искусственное прерывание беременности, что священнослужитель квалифицировал как расправу над детьми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили массовый сброс умных бомб на позиции российских войск в зоне СВО

    В России одобрили проект закона о льготах для совершеннолетних детей бойцов СВО

    Ким Кардашьян выпустила лобковые «парики» и вызвала ажиотаж среди женщин

    General Atomics и Hanwha запустят производство версии БПЛА Gray Eagle с УВП

    Уиткофф покинет администрацию Трампа

    Суд определился с помилованным президентом России политиком

    Глава МИД Польши назвал причину для передачи ракет Tomahawk Украине

    Россияне стали чаще врать в резюме

    Назван самый популярный в России люксовый автомобиль

    Захарова уличила Макрона в нацеленности на эскалацию с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости