Сыгравшему Атоса актеру врачи посоветовали похудеть

Mash: Актеру Смехову врачи посоветовали похудеть

Сыгравший Атоса в советском фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» актер Вениамин Смехов обратился к врачам. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

85-летний артист пришел к медикам с жалобами на аритмию и сильную одышку при ходьбе. Врачи проверили сердечный стент, установленный Смехову несколько лет назад, но отклонений не нашли, и только скорректировали курс препаратов и витаминов.

Актеру, у которого ранее обнаружили избыточный вес, также порекомендовали похудеть, и отпустили домой без госпитализации.

Ранее заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский раскрыл секрет похудения на 35 килограммов. Артист заявил, что раньше изнурял себя диетами и ежедневными тренировками, однако избавиться от лишнего веса ему так и не удалось. В конечном счете он прибег к похудению с помощью препарата для лечения диабета.