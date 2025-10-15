Раскрыт простой способ сохранить здоровье печени

Терапевт Сысоева: Чрезмерное потребление сахара разрушает печень

Чрезмерное потребление сахара способно вызвать разрушение печени, предупредила врач-терапевт Екатерина Сысоева. Простой способ сохранить здоровье она раскрыла в беседе с NEWS.ru.

Сысоева объяснила, что избыточный объем сахара, особенно фруктозы, провоцирует накопление жира в клетках печени, развитие неалкогольной жировой болезни и метаболические нарушения, включая инсулинорезистентность и системное воспаление.

Чтобы сохранить здоровье печени, врач призвала ограничить потребление добавленного сахара, особенно фруктозы, и сладких напитков. «Увеличьте долю пищевых волокон в рационе за счет овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов. Все это положительно влияет на микрофлору кишечника и метаболизм печени», — уточнила она.

Врач также посоветовала контролировать вес, поддерживать регулярную физическую активность и ограничить употребление алкоголя, который усиливает негативное воздействие на печень. В заключение Сысоева порекомендовала периодически проходить медицинские обследования, включая контроль уровня глюкозы и липидов, особенно при наличии факторов риска.

