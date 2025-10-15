Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:26, 15 октября 2025Забота о себе

Раскрыт простой способ сохранить здоровье печени

Терапевт Сысоева: Чрезмерное потребление сахара разрушает печень
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Чрезмерное потребление сахара способно вызвать разрушение печени, предупредила врач-терапевт Екатерина Сысоева. Простой способ сохранить здоровье она раскрыла в беседе с NEWS.ru.

Сысоева объяснила, что избыточный объем сахара, особенно фруктозы, провоцирует накопление жира в клетках печени, развитие неалкогольной жировой болезни и метаболические нарушения, включая инсулинорезистентность и системное воспаление.

Чтобы сохранить здоровье печени, врач призвала ограничить потребление добавленного сахара, особенно фруктозы, и сладких напитков. «Увеличьте долю пищевых волокон в рационе за счет овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов. Все это положительно влияет на микрофлору кишечника и метаболизм печени», — уточнила она.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023

Врач также посоветовала контролировать вес, поддерживать регулярную физическую активность и ограничить употребление алкоголя, который усиливает негативное воздействие на печень. В заключение Сысоева порекомендовала периодически проходить медицинские обследования, включая контроль уровня глюкозы и липидов, особенно при наличии факторов риска.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Ермошина рассказала, как справиться с запором. По ее словам, для этого необходимо пересмотреть рацион.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве стали готовиться к эвакуации жителей

    Неожиданная категория россиян стала больше проводить времени в сети

    Тренера осудили за получившую копьем в голову российскую школьницу

    Подскочил экспорт одного российского энергоносителя

    Средняя зарплата в Москве вырастет почти до 200 тысяч рублей

    Раскрыто возможное наказание российскому рэперу Macan за неявку в военкомат

    Внуку Калашникова вынесли приговор за расправу над российским баскетболистом

    Потери США из-за шатдауна измерили миллиардами долларов

    Жители российского региона сообщили о взрыве и столбе дыма в виде гриба

    30 китов из закрытого парка морских животных оказались под угрозой гибели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости