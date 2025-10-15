Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:52, 15 октября 2025Спорт

«Торпедо» уволило главного тренера через месяц после назначения

«Торпедо» уволило Дмитрия Парфенова с поста главного тренера
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Парфенов

Дмитрий Парфенов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Дмитрий Парфенов уволен с поста главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.

Уточняется, что соглашение расторгнуто по соглашению сторон. «Благодарим специалиста за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере!» — говорится в заявлении «Торпедо».

Парфенов был назначен главным тренером команды месяц назад — 13 сентября. Под его руководством команда провела пять матчей во всех турнирах, в которых одержала две победы, потерпела два поражения и одну встречу свела вничью.

Парфенов стал четвертым тренером, работавшим с «Торпедо» в нынешнем сезоне. Команда с десятью очками после 14 туров занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили массовый сброс умных бомб на позиции российских войск в зоне СВО

    В России одобрили проект закона о льготах для совершеннолетних детей бойцов СВО

    Ким Кардашьян выпустила лобковые «парики» и вызвала ажиотаж среди женщин

    General Atomics и Hanwha запустят производство версии БПЛА Gray Eagle с УВП

    Уиткофф покинет администрацию Трампа

    Суд определился с помилованным президентом России политиком

    Глава МИД Польши назвал причину для передачи ракет Tomahawk Украине

    Россияне стали чаще врать в резюме

    Назван самый популярный в России люксовый автомобиль

    Захарова уличила Макрона в нацеленности на эскалацию с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости