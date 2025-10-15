Из жизни
09:10, 15 октября 2025Из жизни

Три домашние кошки нашли тайную комнату с тремя жуткими предметами в подвале

Newsweek: В США три домашние кошки нашли тайную комнату с загадочной Библией
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Nektarstock / Shutterstock / Fotodom

Три домашние кошки жительницы США нашли тайную комнату в доме. Об этом пишет Newsweek.

Женщина по имени Мэдисон, которая сейчас живет в Колорадо, вспомнила странную историю, произошедшую с ней, когда она снимала дом в городе Форт-Уэрт, штат Техас. Американка рассказала, что два года снимала дом вместе с приятельницей. У них жили три кошки, которые однажды куда-то запропастились. Женщины решили, что забыли закрыть окно, и питомицы сбежали, однако скоро услышали мяуканье из подвала.

Оказалось, что кошки нашли там дверь в обширное помещение, о существовании которого Мэдисон и ее соседка даже не подозревали. Внутри не было ничего, кроме трех загадочных и жутких предметов, напугавших женщин. Первой вещью была Библия в пакете, застегивающимся на молнию, обмотанная рыболовной леской. Кроме того, там лежала банка с отвинчивающейся крышкой, помещенная в пакет с землей и камнями, а также наполовину проявленная фотопленка.

Мэдисон призналась, что их очень напугали эти находки. «Нам было так страшно, что мы решили больше туда не ходить. Но, по крайней мере, кошки получили огромное удовольствие, исследуя это место», — рассказала американка.

Она добавила, что дом был построен в 1970-х годах, сдавала его крупная компания и узнать подробности о предыдущих жильцах им с подругой не удалось. Несколько месяцев назад они разъехались по новым домам, так и не раскрыв тайну странного подвала.

Ранее сообщалось, что жительница американского штат Вашингтон нашла тайную комнату в своем доме. В помещении лежала газета за 1950 год.

    Все новости