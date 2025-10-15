Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:02, 15 октября 2025Путешествия

В Белоруссии отреагировали на новость о проданной на органы в Мьянме соотечественнице

МИД Белоруссии поможет семье проданной на органы туристки получить ее останки
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
Здание Министерства иностранных дел Беларуси

Здание Министерства иностранных дел Беларуси. Фото: Tatiana Matlina / Wikimedia

Власти Белоруссии отреагировали на новость о попавшей в трудовое рабство и не выжившей в Мьянме соотечественнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

МИД Республики Беларусь сообщил, что поможет семье проданной на органы туристки получить ее останки. Ведомство намерено подключить официальные дипломатические каналы. На данный момент родственники девушки не могут решить вопрос с передачей ее праха самостоятельно.

Ранее стало известно, что 26-летняя белоруска отправилась в Таиланд на заработки и была похищена. Ее вывезли из Бангкока в Мьянму, продали на органы, а тело сожгли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китайские автоконцерны внезапно подняли цены на свои машины в России. Подорожали все популярные модели

    Дочь Джуда Лоу опубликовала откровенное фото из постели

    Восьмилетняя девочка с разбитым носом убежала от матери в российском городе

    Германия купит у США оружие для Украины на сотни миллионов долларов

    Польша отказалась закупать оружие для Украины

    В европейской стране спрогнозировали рекордные поставки российского газа

    Россиянка отдала шесть килограммов ювелирных украшений на замену домофона

    Артемий Лебедев раскрыл огромную проблему европейской страны

    Родители 27 лет не выпускали дочь из комнаты

    Вышел самый мощный смартфон Honor

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости