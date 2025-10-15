В Белоруссии отреагировали на новость о проданной на органы в Мьянме соотечественнице

МИД Белоруссии поможет семье проданной на органы туристки получить ее останки

Власти Белоруссии отреагировали на новость о попавшей в трудовое рабство и не выжившей в Мьянме соотечественнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

МИД Республики Беларусь сообщил, что поможет семье проданной на органы туристки получить ее останки. Ведомство намерено подключить официальные дипломатические каналы. На данный момент родственники девушки не могут решить вопрос с передачей ее праха самостоятельно.

Ранее стало известно, что 26-летняя белоруска отправилась в Таиланд на заработки и была похищена. Ее вывезли из Бангкока в Мьянму, продали на органы, а тело сожгли.