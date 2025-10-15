Россия
12:52, 15 октября 2025

В Госдуме поддержали законопроект об изменении оказания медпомощи мигрантам по ОМС

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, вносящий изменения в порядок оказания медицинской помощи мигрантам. Об этом рассказал РИА Новости глава комитета Сергей Леонов.

Речь идет об условиях выдачи иностранцам полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Согласно ныне действующей норме, получить его имеют право мигранты с трудовым стажем в России не менее трех лет. Согласно предложенным изменениям, этот возраст должен быть поднят до пяти лет.

Леонов считает, что в случае принятия законопроект станет важным элементом совершенствования миграционной политики.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел промежуточные итоги реализации новых положений миграционного законодательства. Он сообщил, что с начала 2025 года из России были выдворены 35 тысяч мигрантов — нарушителей режима пребывания. Володин также напомнил, что теперь в отношении мигрантов действует новый миграционный режим — режим высылки.

