Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:27, 15 октября 2025Экономика

В Госдуме рассказали об изменениях для пенсионеров до конца года

Депутат Госдумы Говырин: Некоторым пенсионерам повысят пенсию до конца года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

До конца года российских пенсионеров ждет ряд изменений, в частности, повышение пенсий для тех, у кого изменится пенсионный статус в связи с жизненными обстоятельствами. Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной Думы Алексей Говырин.

Он напомнил, что в октябре вступило в силу повышение военных и силовых пенсий — их размер вырос на 7,6 процента вслед за увеличением денежного довольствия действующих военнослужащих. Перерасчет происходит автоматически, указал депутат.

Говырин добавил, что кроме общих индексаций, до конца 2025 года повышение получат те, у кого изменится пенсионный статус в связи с жизненными обстоятельствами, например, при достижении 80-летнего возраста размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличивается вдвое. Это повышение также проводится автоматически.

Аналогично, для россиян, которым впервые установлена инвалидность, назначается соответствующий вид пенсии, а также добавляется надбавка на уход при первой группе, отметил он.

Новых решений о внеплановом повышении пока не принималось, однако все предусмотренные меры обеспечат ощутимое увеличение доходов для большинства пенсионеров в России, резюмировал Говырин.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в следующем году с 1 января запланировано повышение страховых пенсий, в том числе по старости, на 7,6 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выходят все». Трамп помечтал о новых пошлинах и конце БРИКС

    В Германии раскрыли проблему Зеленского перед встречей с Трампом

    Россиянам назвали вредные для здоровья свойства борща

    Лечебное растение показало защитный эффект от старения мозга

    Раскрыт страх Европы перед встречей Трампа с Зеленским

    Россиянам рассказали о полезных продуктах для здоровья глаз

    Россиян призвали не ждать тепла

    Российский посол передал конгрессвумен документы об убийстве Кеннеди

    На пляж вынесло человеческую ногу

    Парень почесался во время готовки и испытал «самую невыносимую боль в жизни»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости