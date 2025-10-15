В Госдуме рассказали об изменениях для пенсионеров до конца года

Депутат Госдумы Говырин: Некоторым пенсионерам повысят пенсию до конца года

До конца года российских пенсионеров ждет ряд изменений, в частности, повышение пенсий для тех, у кого изменится пенсионный статус в связи с жизненными обстоятельствами. Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной Думы Алексей Говырин.

Он напомнил, что в октябре вступило в силу повышение военных и силовых пенсий — их размер вырос на 7,6 процента вслед за увеличением денежного довольствия действующих военнослужащих. Перерасчет происходит автоматически, указал депутат.

Говырин добавил, что кроме общих индексаций, до конца 2025 года повышение получат те, у кого изменится пенсионный статус в связи с жизненными обстоятельствами, например, при достижении 80-летнего возраста размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличивается вдвое. Это повышение также проводится автоматически.

Аналогично, для россиян, которым впервые установлена инвалидность, назначается соответствующий вид пенсии, а также добавляется надбавка на уход при первой группе, отметил он.

Новых решений о внеплановом повышении пока не принималось, однако все предусмотренные меры обеспечат ощутимое увеличение доходов для большинства пенсионеров в России, резюмировал Говырин.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в следующем году с 1 января запланировано повышение страховых пенсий, в том числе по старости, на 7,6 процента.