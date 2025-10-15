Мир
19:21, 15 октября 2025

В Италии передумали выдавать Германии обвиняемого в терактах на «Севпотоках»

Верховный суд Италии отменил решение о выдаче Германии украинца Кузнецова
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Swedish Coast Guard / AP

Верховный суд Италии отменил решение апелляционного суда о выдаче Германии украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в терактах на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года. Об этом сообщило итальянское национальное информационное агентство ANSA.

Адвокат украинца Никола Канестрини подал апелляцию, в которой указал на ошибочную юридическую квалификацию фактов в европейском ордере на арест. В связи с этим генпрокуратура потребовала удовлетворить требование стороны защиты. Ожидается, что дело Кузнецова будет пересмотрено новой коллегией.

Ранее апелляционный суд Болоньи постановил экстрадировать в ФРГ гражданина Украины Кузнецова, обвиняемого в подрыве «Северных потоков».

21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры задержали Кузнецова в провинции Римини. Суд над 49-летним украинцем начался 22 августа.

