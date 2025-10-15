Путешествия
В Китае отреагировали на планы США запретить полеты над Россией

МИД КНР поддержал протест авиакомпаний из-за планов США запретить полеты над РФ
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай отреагировал на планы США запретить полеты над Российской Федерацией (РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

По заявлению представителя МИД КНР Линь Цзяня, запрет китайским авиакомпаниям использовать воздушное пространство России нанесет ущерб интересам самих Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что ограничения неблагоприятно скажутся на путешествиях между Китаем и Америкой.

Также дипломат поддержал протест авиаперевозчиков China Southern Airlines, Air China и China Eastern Airlines на фоне возможных санкций администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее США захотели запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над Россией. На данный момент американские авиалинии не могут конкурировать с китайскими перевозчиками, так как сами вынуждены соблюдать запрет правительства США на полеты над территорией РФ.

