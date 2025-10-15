В Приамурье полицейские спасли косулю

В Амурской области полицейские спасли дикую косулю. Об этом сообщает местный портал «Порт Амур».
По данным издания, в Приамурье сотрудники транспортной полиции пришли на помощь дикой косули после получения сообщений от жителей. Очевидцы обнаружили животное на станции Сковородино. Отмечается, косуля, находясь в состоянии сильного стресса, могла выбежать на железнодорожные пути.
Прибывшие правоохранители поймали косулю при помощи сети в одном из частных подворий города. Осмотрев на отсутствие травм, они завернули ее в одеяло и вывезли на служебном автомобиле за пределы населенного пункта, где отпустили в естественную среду обитания.
Ранее в октябре под Сочи спасли убегавшего от хищников косуленка.