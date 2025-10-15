В России допустили удары по суверенной территории США в случае атак Tomahawk

Депутат Журавлев допустил удары по суверенной территории США из-за атак Tomahawk

В случае атаки дальнобойными ракетами Tomahawk со стороны Украины Россия может ответить ударами по суверенной территории США. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, чьи слова приводит «Газета.ru».

Он напомнил, что на Tomahawk можно устанавливать ядерные боеголовки. Во время полета такой ракеты невозможно будет определить, несет ли она такой заряд или нет.

Помимо того, США, передавая эти комплексы союзникам по НАТО, всегда сохраняли над ними контроль. Это значит, подчеркнул парламентарий, что если такие ракеты появятся на Украине, то стрелять ими будут американские военные. Депутат напомнил, что сами ракеты создавали в начале 1980-х, поэтому российские системы противовоздушной обороны (ПВО) научились с ними справляться.

«Другой вопрос, что стопроцентной ПВО никогда не бывает. И если Tomahawk будут разрушать наши города, мы будем вынуждены отвечать по суверенной территории Соединенных Штатов, ее кораблям или военным базам. Но насколько это им нужно, пускай они судят сами. Потому что никто закрывать на это глаза не будет», — заключил он.

Ранее стало известно, что США могут передать Вооруженным силам Украины от 20 до 50 дальнобойных ракет Tomahawk. При этом газета Financial Times отметила, что передача такого количества ракет вряд ли сможет повлиять на ход конфликта.