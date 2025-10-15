В России отреагировали на очереди из фур на границе с Казахстаном

Захарова: Россия отслеживает затруднения на границе РФ и Казахстана

Россия отслеживает затруднения и поступающую информацию о ситуации на границе России и Казахстана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«МИД России внимательно отслеживает любую информацию о возможных затруднениях в работе пропускной системы на границе между двумя странами, оперативно реагирует на это через дипломатические каналы», — рассказала Захарова.

Дипломат также добавила, что большинство грузовых автомобилей скопилось на стоянках Казахстана у пунктов пропуска и не пересекает государственную границу.

Осенью на границе Казахстана с Россией началось скопление тысячи фур. «Лента.ру» выяснила, что проблема характерна не только для границы с Россией. Многотысячные очереди из фур также образовались на КПП между Казахстаном и Китаем. При этом улучшение ситуации по-прежнему остается под вопросом из-за технических сложностей, а также неоднозначной позиции Астаны в вопросе санкций против России.