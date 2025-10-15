В России предложили повысить одну важную выплату

Депутат Аксененко предложил повысить размер пособия по уходу за ребенком

Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет до уровня детского прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас эта выплата составляет 8 976 рублей, что почти вдвое ниже прожиточного минимума ребенка (17 201 рубля). Парламентарий указал, что установленная правительством сумма не выполняет компенсаторную и поддерживающую функции, не обеспечивает покрытие базовых расходов семьи и не соответствует целям государственной социальной политики.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству назначать детские пособия семьям с низким уровнем доходов. Глава государства отметил, что пособие по уходу за ребенком должно предоставляться в том числе при незначительном превышении доходов семьи установленного в стране прожиточного минимума на душу населения.