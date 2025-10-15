Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:19, 15 октября 2025Экономика

В России предложили повысить одну важную выплату

Депутат Аксененко предложил повысить размер пособия по уходу за ребенком
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Seleznev Pavel / news.ru / Global Look Press

Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет до уровня детского прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас эта выплата составляет 8 976 рублей, что почти вдвое ниже прожиточного минимума ребенка (17 201 рубля). Парламентарий указал, что установленная правительством сумма не выполняет компенсаторную и поддерживающую функции, не обеспечивает покрытие базовых расходов семьи и не соответствует целям государственной социальной политики.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству назначать детские пособия семьям с низким уровнем доходов. Глава государства отметил, что пособие по уходу за ребенком должно предоставляться в том числе при незначительном превышении доходов семьи установленного в стране прожиточного минимума на душу населения.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто камень? Уволен, *****!» Губернатор вспылил из-за отношения чиновника к мемориалу участникам Великой Отечественной войны

    Блогерша описала впечатления жителей Панамы от России словами «вытаращили глаза»

    В России предложили повысить одну важную выплату

    В России высмеяли повторяющиеся заявления Трампа

    В Польше родители почти 30 держали дочь в заточении

    Переспавшую с тысячей мужчин порнозвезду Бонни Блю попытались обратить в религию

    В Британии назвали число переданных Украине за полгода дронов

    Подростки несколько месяцев мстили матери за одну ее привычку

    В России предложили вернуть один документ в советском формате

    Постпред Украины в ООН похвалил Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости