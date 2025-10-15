В России предложили уравнять размеры пособия по безработице и прожиточного минимума

В ГД предложили Мишустину увеличить максимальный размер пособия по безработице

Группа депутатов Госдумы и сенатор Айрат Гибатдинов обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением увеличить максимальную величину пособия по безработице до размера прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь в послании идет о том, чтобы поднять показатель до 19 329 рублей — уровня установленного на 2025 год прожиточного минимума для трудоспособного населения (в целом по РФ составляет 17 733 рубля). Также парламентарии просят озвучить позицию правительства относительно «индексации минимальной величины пособия в соответствии с изменением базового индекса потребительских цен».

Притом что текущий размер пособия для безработных составляет в России от 1500 до 12 792 рублей, выплаты сейчас «не позволяют гражданину, который вынужденно стал безработным, существовать в условиях растущего уровня цен, в том числе, на товары первой необходимости», считают авторы документа. «На наш взгляд, государственная поддержка должна реально обеспечивать базовые потребности человека, а не быть формальной мерой», — цитирует агентство Гибатдинова.

Согласно проекту бюджета, в 2026 году прожиточный минимум в России достигнет 18 939 рублей, а для трудоспособного населения он вырастет до 20 644 рублей.