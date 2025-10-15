Силовые структуры
В России продлили арест чемпиону мира по тхэквондо по делу о мошенничестве

В Москве суд продлил арест чемпиону мира по тхэквондо Четинбагу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Префектура Южного административного округа города Москвы

В Москве суд продлил арест чемпиону мира по тхэквондо Эмину Четинбагу. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Четинбаг был привлечен к мошенническим схемам в отношении людей, связанных с криптовалютой. Он назначал встречи и сообщал сообщникам данные пострадавших. Затем члены преступной группировки выдавали себя за силовиков, фабриковали обвинения, включая причастность к терроризму, и требовали деньги.

Суд продлил его срок содержания под стражей на два месяца.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали чемпиона мира по тхэквондо.

