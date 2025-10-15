Силовые структуры
20:45, 15 октября 2025Силовые структуры

В российском городе незаконно построили 80 многоквартирных домов

В суд передано дело экс-мэра Махачкалы Сулейманова о строительстве 80 домов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-Служба Главы И Правительства Дагестана / РИА Новости

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, обвиняемого в получении взятки на сумму 74,5 миллиона рублей и превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Материалы переданы Советскому районному суду Махачкалы для рассмотрения по существу. Фигурант дела находится в международном розыске.

По версии следствия, с 2014 по 2015 год Сулейманов через посредника получил незаконное вознаграждение от гендиректора компании за отказ администрации города от претензий на принадлежащий муниципалитету земельный участок площадью более 20 тысяч квадратных метров. Также градоначальника отблагодарили за помощь в получении разрешительной документации на строительство трех многоквартирных домов на этой земле.

Кроме того, в результате противоправных действий Сулейманова были незаконно возведены 80 многоквартирных домов.

Летом 2022 года Советский суд оправдал его по делу о превышении должностных полномочий. Чиновника обвиняли в незаконной передаче компании «Даггаз» земельного участка стоимостью 96 миллионов рублей, а также в махинациях на должности директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан.

