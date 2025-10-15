Моя страна
19:31, 15 октября 2025

В российском зоопарке появились паукообразные обезьяны и леопардовые черепахи

В зоопарке «Лимпопо» появились паукообразные обезьяны и леопардовые черепахи
Мария Винар

Фото: Cacio Murilo / Shutterstock / Fotodom  

Жители Нижнего Новгорода смогут увидеть уникальных животных из Южной Америки и Африки. Об этом сообщает портал «Нижегородская правда» со ссылкой на зоопарк «Лимпопо».

В первую очередь речь идет о паукообразных обезьянах. Их привезли из Венесуэлы и поселили в павильон «Империя инков». Отмечается, что обезьян так прозвали из-за длинных конечностей, как у пауков. Этих экзотических животных завезли в Россию впервые. Помимо зоопарка Нижнего Новгорода, их можно встретить только за границей.

Кроме того, в «Лимпопо» появились большие леопардовые черепахи из Африки. Их теперь можно увидеть в павильоне под названием «Дом птиц и приматов». Главная особенность новых жителей зоопарка — их размеры. Оказалось, что панцирь рептилий в длину может достигать более 70 сантиметров, а вес  —  до 50 килограммов.

Ранее сообщалось, что в «Лимпопо» запечатлели брачный танец африканского страуса.

.
