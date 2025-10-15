В российской ипотеке увидели тревожный сигнал

Депутат Аксененко увидел тревожный сигнал в росте спроса на рыночную ипотеку

В Госдуме увидели тревожный сигнал в росте спроса на рыночную ипотеку в России. Таким мнением поделился зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, пишет «Газета.Ru».

Депутат пояснил, что такая динамика может говорить о том, что льготные программы перестают закрывать потребности значительной доли россиян. «Увеличение доли рыночных ипотек до 21,4 процента — тревожный сигнал, который говорит о том, что даже с учетом льгот квартиры стали недоступны именно для семей с детьми — основных участников льготных программ», — рассказал Аксененко.

Одной из причин сложившейся ситуации на рынке парламентарий назвал высокую ключевую ставку, на фоне которой резко подорожало жилье. Получается, что даже при относительно небольшой ставке по ипотеке (например, 6 процентов) семьям приходится вносить огромный первоначальный взнос — многим не под силу накопить такие суммы.

Парламентарий считает, что государству стоит расширять и улучшать льготные программы, особенно, если речь идет о семьях с детьми. Среди возможных мер Аксененко предложил списывать часть кредита за рождение ребенка и снижать ставки в зависимости от состава семьи. Депутат также призвал снижать ключевую ставку, стимулировать строительство доступного жилья и контролировать рынок ипотеки. В противном случае, по прогнозу Аксененко, снизится доступность жилья, вырастет социальная напряженность и усугубится экономическое неравенство.

Ранее в России допустили снижение ставки по семейной ипотеке до 4 процентов годовых для многодетных семей. При этом ставку по жилищным кредитам для россиян с одним ребенком собираются увеличить до 10-12 процентов.