Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:50, 15 октября 2025Экономика

В российской ипотеке увидели тревожный сигнал

Депутат Аксененко увидел тревожный сигнал в росте спроса на рыночную ипотеку
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Госдуме увидели тревожный сигнал в росте спроса на рыночную ипотеку в России. Таким мнением поделился зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, пишет «Газета.Ru».

Депутат пояснил, что такая динамика может говорить о том, что льготные программы перестают закрывать потребности значительной доли россиян. «Увеличение доли рыночных ипотек до 21,4 процента — тревожный сигнал, который говорит о том, что даже с учетом льгот квартиры стали недоступны именно для семей с детьми — основных участников льготных программ», — рассказал Аксененко.

Одной из причин сложившейся ситуации на рынке парламентарий назвал высокую ключевую ставку, на фоне которой резко подорожало жилье. Получается, что даже при относительно небольшой ставке по ипотеке (например, 6 процентов) семьям приходится вносить огромный первоначальный взнос — многим не под силу накопить такие суммы.

Парламентарий считает, что государству стоит расширять и улучшать льготные программы, особенно, если речь идет о семьях с детьми. Среди возможных мер Аксененко предложил списывать часть кредита за рождение ребенка и снижать ставки в зависимости от состава семьи. Депутат также призвал снижать ключевую ставку, стимулировать строительство доступного жилья и контролировать рынок ипотеки. В противном случае, по прогнозу Аксененко, снизится доступность жилья, вырастет социальная напряженность и усугубится экономическое неравенство.

Ранее в России допустили снижение ставки по семейной ипотеке до 4 процентов годовых для многодетных семей. При этом ставку по жилищным кредитам для россиян с одним ребенком собираются увеличить до 10-12 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве стали готовиться к эвакуации жителей

    Неожиданная категория россиян стала больше проводить времени в сети

    Пакистан нанес удар по столице Афганистана

    В Госдуму внесли проект заявления о дискриминации Латвии в отношении российских граждан

    Тренера осудили за получившую копьем в голову российскую школьницу

    Подскочил экспорт одного российского энергоносителя

    Средняя зарплата в Москве вырастет почти до 200 тысяч рублей

    Раскрыто возможное наказание российскому рэперу Macan за неявку в военкомат

    Внуку Калашникова вынесли приговор за расправу над российским баскетболистом

    Потери США из-за шатдауна оценили в миллиарды долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости