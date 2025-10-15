Мир
15:43, 15 октября 2025Мир

В США нашли поводы для оптимизма в решении конфликта на Украине

Зонненфельд: Усилия Трампа на Ближнем Востоке внушают оптимизм по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС внушают оптимизм в отношении украинского конфликта. Об этом заявил профессор по практике управления в Йельской школе менеджмента Джеффри Зонненфельд в статье для Time.

По словам эксперта, роль Трампа в сделке по освобождению израильских заложников и палестинских заключенных стала «дипломатическим импульсом», который создал шанс на установление устойчивого мира на Ближнем Востоке. Зонненфельд подчеркнул, что у региона появились новые основания для оптимизма.

«Кроме того, новые основания для оптимизма могут появиться и в Украине», — отметил эксперт.

В статье Зонненфельд также писал, что выступление Трампа в Кнессете (парламенте Израиля) продемонстрировало его способность к крупным дипломатическим успехам.

