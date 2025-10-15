Мир
15:38, 15 октября 2025Мир

В США задались одним вопросом о России после речи Трампа

Зонненфельд: Трамп показал способность добиваться дипломатических успехов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Выступление президента США Дональда Трампа в Кнессете (парламенте Израиля) продемонстрировало его способность к крупным дипломатическим успехам. Об этом заявил профессор по практике управления в Йельской школе менеджмента Джеффри Зонненфельд в статье для журнала Time.

По словам эксперта, подход Трампа к дипломатии остается рискованным, однако его успех на Ближнем Востоке показал, чего американский лидер может достичь при правильном применении своих лидерских инстинктов.

«Вопрос в том, сможет ли Трамп повторить этот успех на Украине, где его симпатия к [президенту России Владимиру] Путину затмила рассудительность и отсрочила необходимое давление на российскую экономику», — заявил Зонненфельд.

10 октября в 12:00 по местному времени (совпадает с московским) вступило в силу заключенное при посредничестве Трампа соглашение о прекращении огня между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС. Вскоре в рамках реализации достигнутых договоренностей ХАМАС освободил 20 живых израильских заложников.

